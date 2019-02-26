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"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
26 февраля 2019, 03:09 • 6 • Политика
Антониу Гутерреш предупредил США, что любое военное вторжение в Венесуэлу, если оно будет совершено без санкции СБ ООН, обернется потрясениями для всего современного миропорядка. "... время военных интервенций в Латинской Америке прошло", — сказал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
Свою позицию по данному вопросу генсек ООН озвучил в беседе с корреспондентом швейцарской вещательной компании RTS. Сделал он это, отвечая на вопросы, касающиеся обострения ситуации в боливарианской республике и возможной военной интервенции США в Венесуэлу.
Только Совбез ООН, напомнил Гутерреш, имеет полномочия для принятия решения о военном вмешательстве в дела той или иной страны. Для того, чтобы такое решение могло быть принято, требуются самые серьезные причины, как то: защита мира и безопасности в глобальном масштабе.
"Считаю, что время военных интервенций в Латинской Америке прошло", — сказал Гутерреш. К этому генсек ООН добавил, что любое военное вмешательство какого-либо государства в дела другой страны, если оно "осуществляются не под эгидой Совета Безопасности, становятся фактором потрясений для мирового порядка".
Слова Гутерреша приводятся по сообщению ТАСС.
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