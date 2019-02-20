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"Вполне демократичное вмешательство": Германия продвигает кандидатов в Мосгордуму

20 февраля 2019, 23:39  •  78 • Политика
СМИ и соцсети обратили внимание на активность германского Фонда Фридриха Наумана в связи с приближающимися выборами в Московскую городскую думу. "Вполне демократичное вмешательство", — написал один из пользователей Twitter, комментируя материал, в котором указано, что ФРГ может спонсировать через данный фонд одного из кандидатов на выборы в данный орган власти.
Германский Фонд Фридриха Наумана активно участвует в проектах российских политиков, сообщает "ПолитЭксперт". В частности, специалисты данной организации консультируют и оказывают информационную поддержку различным представителям так называемой "демократической оппозиции" в России.
По утверждениям СМИ, наряду с такими организациями, как "Открытая Россия" Михаила Ходорковского и политическая партия "Яблоко", поддержкой Фонда Наумана пользуется и московский депутат Юлия Галямина.
Недавно, напомним, данный политик заявила о выдвижении своей кандидатуры в Мосгордуме. В подтверждение своего тезиса "ПолитЭксперт" приводит ряд фотосвидетельств, полученных из открытых источников и фиксирующих присутствие Галяминой на ряде мероприятий, организованных под патронажем фонда.
Ранее, отмечает информресурс, Фонд Фридриха Наумана также активно поддерживал другого оппозиционера Гарри Каспарова. Более того, еще в 2002 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждал в Госдуме, что данный фонд находится "на содержании иностранных спецслужб".
Россию сейчас часто обвиняют во вмешательство в работу демократических институтов в западных странах. В частности, нашей стране приписывают активную работу по агитации в иноязычных сегментах социальных сетей. По мнению некоторых пользователей Twitter, к деятельности фонда вполне могут быть предъявлены аналогичные претензии.
"Это вам не реклама в фейсбуке. Вполне демократичное вмешательство", — пишет один из них.
Фонд Фридриха Наумана из Германии оказывает активную помощь российским "оппозиционерам". Он их консультирует, предоставляет площадки для форумов, снабжает информацией. - пишут СМИ.
Это вам не реклама в фейсбуке. Вполне демократичное вмешательство.https://t.co/yft3WMNjnp
— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 20 февраля 2019 г.
Подробней о работе Фонда Наумана в настоящий момент вы можете узнать в статье, опубликованной "ПолитЭкспертом".

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