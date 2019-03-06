Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США помогли Киеву разработать план "Б" на случай провала переговоров с...
Арктика на замке: Россия ограничила проход по Севморпути
Главу Минэкономразвития выгнали с заседания Госдумы за «пустой» отчет
Гостиничный переезд: Госдума запретила размещать хостелы в многоквартирных домах
Главная / Политика

"Впервые за 20 лет министра ткнули носом в трибуну Госдумы": Пользователи Сети об инциденте между Володиным и Орешкиным

06 марта 2019, 19:09  •  50 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал и перенес выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина в нижней палате парламента. "Всего-то 20 лет у нас федерального министра носом в госудумовскую трибуну не тыкали, ничего особенного, в самом деле", - комментируют инцидент в Сети.
Впервые за 20 лет в Госдуме федерального министра жестко отчитали за плохую подготовку. Так в Сети пишут о том, как спикер Госдумы Вячеслав Володин резко прервал доклад министра экономического развития Максима Орешкина и раскритиковал его за недостаточную подготовленность к выступлению.
Инцидент произошёл в среду, 6 марта, во время правительственного часа в нижней палате парламента. Володин высказал недовольство недостаточной подготовкой Орешкина и предложил ему выступить в другой раз.
"Ну да, да, всего-то 20 лет у нас федерального министра носом в госудумовскую трибуну не тыкали, ничего особенного, в самом деле", - комментируют случившееся в Сети.
"Как сказано у классика, "Вас, кажется, вчера с лестницы спустили? - Да тоже мне лестница, всего восемь ступенек", говорится в том же комментарии.
Напомним, что сами Володин и Орешкин утверждают, что ничего сверхординарного между ними не произошло. Глава Минэкономразвития отметил, что просто спикер Госдумы поднял тему, которая оказалась гораздо шире изначального доклада, и чтобы иметь на руках всю информацию, было принято решение перенести доклад на более позднее время.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
06 марта 2019, 12:39
Германия будет следить за Россией с помощью Airbus - СМИ
06 марта 2019, 12:39
Глава комитета Госдумы Плетнева призвала лечить гомосексуалистов
06 марта 2019, 15:54
Даже если отдать Крым, они начнут претендовать на Воронеж: Эксперт о неизбежности претензий Украины к России
Загрузка...
06 марта 2019, 06:09
«Автор хаоса на Ближнем Востоке» и предвестник катастроф: Пушков порадовался отсутствию у Клинтон президентских амбиций
06 марта 2019, 19:09
"Володин теряет влияние, и ему нужны мальчики для битья". Никита Исаев о прерванном докладе Орешкина в Госдуме
06 марта 2019, 02:54
Сенаторы США предложили закон о победе американцев в войне в Афганистане
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2019, 02:39
Керченская провокация: США предостерегли Украину
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
05 марта 2019, 09:12
"США не могут честно конкурировать!" Китай показал США, кто в доме ХОЗЯИН!
28 февраля 2019, 16:54
«Число обстрелов растет»: Порошенко ведут под трибунал
05 марта 2019, 00:54
Прощай, родимый экипаж: «Ополченка» сбежала на Украину
06 марта 2019, 09:24
"Полный ноль": "Нафтогаз" распрощался с мечтами о российском газе
28 февраля 2019, 16:54
Нетаньяху предупредил Путина о войне с "сухопутным вторжением" и "ракетным ударом" - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.