"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками

В Сети ответили президенту Украины Петру Порошенко на его заявление о возможной полномасштабной войне с Россией. И напомнили, чем закончится переход границы русским танками. По мнению интернет-пользователей, глава Незалежной, спасаясь, "будет бежать впереди всех". "Вот и вся "полномасштабная война", - резюмируют в Сети.

Ранее президент Украины Петр Порошенко вновь заговорил о возможной полномасштабной войны с Россией. В Сети эти слова вызвали лишь иронию. Интернет-пользователи напомнили Порошенко, чем закончится переход границы русским танками.

"При первом же сообщении, что русские танки перешли границу в Борисполе начнется столпотворение", - предсказывают развитие событий в Сети, отметив, что сам глава Незалежной будет в авангарде бегущих. - А впереди всех, расталкивая локтями аваковых и омелянов, будет бежать Пэдро".

"Вот и вся "полномасштабная война", - резюмируют интернет-пользователи.

"Будет бежать и подхрюкивать", - продолжили в ответ другие, напомнив высказывание президента России Владимира Путина во время послания Федеральному собранию про "подхрюкивающих сателлитов Америки".

"Петя будет раненых спасать как на майдана", - предсказывают еще один сценарий развития событий в Сети.

А некоторые напомнили, что Порошенко уже, мол, "4,5 года воюет с Россией".

"Только этого клоуна Европа вообще не слышит и не хочет слышать, - пишут интернет-пользователи. - Он вечно нашим говорил: "Вот скоро я дам факты". И пустота".