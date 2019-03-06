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"Володин теряет влияние, и ему нужны мальчики для битья". Никита Исаев о прерванном докладе Орешкина в Госдуме

06 марта 2019, 19:09  •  48 • Политика
Никита Исаев оценил жест спикера Госдумы с прерванным докладом министра Орешкина в Госдуме. Эксперт полагает, что "Володин теряет влияние, и ему нужны мальчики для битья".
Директор Института актуальной экономики Никита Исаев оценил жест спикера Госдумы Вячеслава Володина, допущенный в отношении министра экономического развития России Максима Орешкина. Министр, напомним, вынужден был прервать свой доклад в ходе "Парламентского часа" по просьбе Володина, поскольку спикер посчитал, что чиновник не был готов - не смог предоставить данные, которые запрашивали в нижней палате парламента. Исаев полагает, что произошедшее - это попытка Володина найти "мальчика для битья" в условиях потери собственного влияния.
"Дискуссия" между Володиным и Орешкиным представляется мне не особо любопытной. Володин теряет влияние, и ему нужны мальчики для битья типа неопытного Орешкина, особенно на фоне "президентских амбиций" последнего, - говорит Никита Исаев. - Обе фигуры сегодня не являются точками принятия решений в стране, а ведомство Володина и вообще в таком виде целесообразно распускать досрочно. Мой интерес лишь в том, что грызня в системе выходит из тихих кабинетов, телеграм-каналов и обменов поручениями друг между другом. Это видит народ, и это должны понимать элиты: политический кризис - реальность, и игнорировать его (как это делают сейчас) - путь к радикальным событиям".
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин ранее прокомментировал поступок председателя Госдумы Вячеслава Володина. По словам министра, эмоциональная составляющая выступления спикера была связана с масштабностью задач и не очень хорошими показателями по динамике экономики.
Вячеслав Володин отчитал министра экономразвития Максима Орешкина во время заседания Госдумы. Как это было :) pic.twitter.com/WanbWLxqQa
— Григорий Турцев (@Npisaka) 6 марта 2019 г.

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