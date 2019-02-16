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"Вещь полезная": поддержав идею объединения Москвы и области, Лужков озаботился лишь будущим местной власти

16 февраля 2019, 12:24  •  58 • Политика
Экс-мэр Москвы Юрий Лужкой поддержал идею объединения столицы и области в "Московскую губернию", отметив, что интеграция - "вещь полезная". Но при этом он озаботился лишь будущим местной власти, указав, что "очень важно только определиться со статусом самостоятельности".
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Виталию Мутко объединить Москву и Подмосковье, назвав интегрированный субъект федерации "Московская губерния".
Экс-мэр столицы Юрий Лужков идею объединения поддержал, подчеркнув, что интеграция - "вещь полезная" с точки зрения экономики.
Однако, он при этом, рассуждая о плюсах объединения Москвы и области, озаботился лишь будущим местной власти, указав, что "очень важно только определиться со статусом самостоятельности", да и с полномочиями руководителя нового интегрированного субъекта федерации разобраться бы.
"Очень важно только определиться со статусом самостоятельности с точки зрения того, как должны выполняться и осуществляться властные полномочия. Это отдельный разговор, который требует, конечно, своего решения, рассмотрения. Но экономически это, безусловно, полезная вещь", - заявил экс-мэр в интервью РИА Новости.

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