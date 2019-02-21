Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина-2019: Фильм «Т-34» запретить, свастику в ТЦ разрешить
"Главный подхрюкиватель выдал себя": В Сети нашли видео с хрюкающим пр...
Нужны новые правила: Глава ПА ОБСЕ посоветовал России не отправлять наблюдателей...
Путин решил "купить" рейтинги одобрения населения
Главная / В мире

"Вербуют за деньги, и они не знают, что делать": Генерал из Венесуэлы открыто заявил о приверженности Гуайдо и спрятался

21 февраля 2019, 22:24  •  93 • В мире
Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в комментарии Царьграду рассказал о настроениях в армии Венесуэлы, которую пытается разобщить оппозиция, возглавляемая Хуаном Гуайдо. По словам дипломата, предательство в рядах военнослужащих не носит массового характера, как на то рассчитывали США. Людей вербуют за деньги, но переметнувшиеся не знают, что делать в рядах оппозиции, пояснил он. Так, один из открыто перешедших на сторону Гуайдо генерал, не найдя сторонников в рядах сослуживцев, в результате спрятался, скрылся из публичного поля.
США не прекращают своих попыток переманить на сторону венесуэльской оппозиции военных – сторонников Николаса Мадуро. Как ранее уже говорилось в западных СМИ, темпы переманивания на сторону Хуана Гуайдо высокопоставленных военных не устраивают американских кураторов, сам процесс буксует.
Предательство в рядах военнослужащих не носит массового характера, как на то рассчитывали Штаты. Это подтвердил и посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в комментарии Царьграду.
В программе "Обратная связь" он заявил, что случае вербовки в рядах ВС страны – единичны.
"Нам известно, что один генерал авиации, который занимался административными делами в Министерстве обороны и у которого никаких сил под командованием не было, сказал, что он за Гуайдо. А после – спрятался где-то. Хотя, казалось бы, ты так открыто провозглашаешь свою позицию, призывая сторонников: "Давайте за мной"… Но эти люди совсем не знают, что делают. Им дают деньги, чтобы завербовать, а они идут. И, пожалуй, это единственный такой случай перебежчика высокого уровня из нашего военного командования. Было в январе еще несколько сержантов и все", - заявил он.
Посол Венесуэлы в Москве отметил, что большее возмущение вызывает тот факт, что американский президент Дональд Трамп позволяет себе открыто приказывать венесуэльским военным, угрожать народу Боливарианской республики.
Напомним, ранее Трамп во время выступления в Майами перед мигрантами из Венесуэлы заявил, что военные и чиновники из Боливарианской республики рискуют "потерей всего" в случае отказа от амнистии, предложенной лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
"Кто он такой, чтобы высказывать такое мнение и раздавать указания нашим военным? Даже оппозиция в нашей стране не дает себе права так говорить", - отметил дипломат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


93
Источник
Похожие новости
21 февраля 2019, 22:24
"Вербуют за деньги, и они не знают, что делать": Генерал из Венесуэлы открыто заявил о приверженности Гуайдо и спрятался
21 февраля 2019, 22:24
"Отправил умирать, чтобы заработать деньги": стало известно, как Порошенко нажился на керченском инциденте
20 февраля 2019, 23:39
Трамп жертвует фигурами, ради своей игры: Американист о возможной отставке главы Нацразведки
Загрузка...
21 февраля 2019, 22:24
Украина-2019: Фильм «Т-34» запретить, свастику в ТЦ разрешить
21 февраля 2019, 22:24
Бразилия под запретом, на очереди – Колумбия: Мадуро объявил спецрежим на границах
21 февраля 2019, 06:09
Сорок человек погибли в пожаре в жилом доме в Бангладеше, совмещенном со складом химикатов
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
21 февраля 2019, 12:39
"Россия должна покаяться, встав на колени": украинский пропагандист Гордон ...
21 февраля 2019, 02:54
"Господин Туск не хочет об этом рассказать?": Соловьев напомнил главе Еврос...
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончитс...
21 февраля 2019, 02:54
"Возможно, самые ужасные выборы за всю историю Украины": Блогер Шарий вскры...
21 февраля 2019, 02:54
«Война с Россией»: Порошенко выступил в ООН
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
19 февраля 2019, 16:56
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помогает весь цивилизованный мир?
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
16 февраля 2019, 09:09
"Можем заменить Россию": Украинский олигарх назвал второго конкурента "Северному потоку - 2"
15 февраля 2019, 23:24
Порошенко устраняет Тимошенко
18 февраля 2019, 00:09
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
16 февраля 2019, 13:54
Савченко призвала ввести санкции против…Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.