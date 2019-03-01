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"Важно не допустить самое страшное": Коротченко о возможных последствиях пакистано-индийского конфликта

01 марта 2019, 02:39  •  86 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что в противостоянии Индии и Пакистана "важно не допустить самое страшное" — обмена ядерными ударами, который с большой вероятностью может последовать, если уже сегодня не предпринять меры.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал воздушный бой Индии и Пакистана, в котором, по данным телеканала NDTV, участвовало не менее 24 самолетов. Эксперт отметил, что если срочно не принять какие-то меры, то перманентно напряженный конфликт может привести к обмену ядерными ударами, поэтому основная задача в настоящий момент — минимизировать масштабы и последствия противостояния двух стран.
"Я имею в виду прекращение боевых действий и политико-дипломатические меры урегулирования, чтобы не допустить самого страшного", - пояснил Коротченко в беседе с корреспондентом Nation News, подчеркнув, что эти меры надо принимать уже сегодня.
Эксперт выразил надежду, что Россия употребит свое влияние на то, чтобы этот острый индийско-пакистанский конфликт перешел на политико-демократические методы урегулирования.

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