"Ваше мнение очень важно для нас": В НАТО "изящно" ответили на стремление Украины в Альянс

В НАТО заявили, что признают стремление Украины вступить в Альянс, и пожелали Киеву стремиться и дальше. Даже намеков на обещание принять Украину в военный блок не прозвучало. Соцсети услышали в этом дежурную фразу автоответчика "Ваше мнение очень важно для нас".

В НАТО прокомментировали решение Верховной рады Украины о внесении в конституцию страны стремления вступить в ЕС и НАТО. Представитель военного блока заявил, что устремления, безусловно, очень важны, и НАТО их, конечно же, полностью поддерживает.

"Мы признаем стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу", - цитирует ФАН официальное заявление НАТО.

При этом даже намеков на обещания принять Украину в военный блок дано не было. Вместо этого представитель НАТО посоветовал Киеву и дальше стремиться в Альянс, так как это стремление "имеет решающее значение для процветания и мира на Украине и для стабильности во всем Евроатлантическом регионе".