Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Неудобно получилось": Порошенко украл фразу Путина для предвыборного ...
За что прибалты опять хотят денег (Уставший оптимист)
День северных территорий как день собственноручно отрубленной ноги
Меркель одним словом пресекла разговоры о "зависимости" Европы от &quo...
Главная / Политика

"Ваше мнение очень важно для нас": В НАТО "изящно" ответили на стремление Украины в Альянс

07 февраля 2019, 23:39  •  77 • Политика
В НАТО заявили, что признают стремление Украины вступить в Альянс, и пожелали Киеву стремиться и дальше. Даже намеков на обещание принять Украину в военный блок не прозвучало. Соцсети услышали в этом дежурную фразу автоответчика "Ваше мнение очень важно для нас".
В НАТО прокомментировали решение Верховной рады Украины о внесении в конституцию страны стремления вступить в ЕС и НАТО. Представитель военного блока заявил, что устремления, безусловно, очень важны, и НАТО их, конечно же, полностью поддерживает.
"Мы признаем стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу", - цитирует ФАН официальное заявление НАТО.
При этом даже намеков на обещания принять Украину в военный блок дано не было. Вместо этого представитель НАТО посоветовал Киеву и дальше стремиться в Альянс, так как это стремление "имеет решающее значение для процветания и мира на Украине и для стабильности во всем Евроатлантическом регионе".
"Ваше мнение очень важно для нас (на самом деле - нет)", - переводят пользователи соцсетей ответ НАТО Киеву с дипломатического языка на обычный.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


77
Источник
Похожие новости
07 февраля 2019, 17:09
"Прецедентов такому не было с окончания войны": Франция выразила свое недовольство Италии
07 февраля 2019, 17:09
"60% граждан России не доверяют партии власти!" Депутат Журавлев о назревшей реформе партийной системы 
07 февраля 2019, 23:39
В Мюнхене подтвердили, что Макрон отказался от выступления с Меркель
Загрузка...
07 февраля 2019, 00:54
Украинские дипломаты попросили у французов не изображать Крым российским
07 февраля 2019, 23:39
Трамп - русский шпион. Путин руководит правительством: В США впали в истерику от послания Трампа к Конгрессу
07 февраля 2019, 17:09
МИД России заявил о поступающих сигналах о возможности военного вторжения США в Венесуэлу
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 23:24
"В детском садике под навесиками занимались": пленный украинский "воин света" рассказал об американских инструкторах
04 февраля 2019, 14:24
Вашингтонский «ёжик» запросился обратно
06 февраля 2019, 00:24
Загадочный случай Елены Бойко - первой украинской политзаключенной, которой тюремщики приносят телефон прямо в камеру
01 февраля 2019, 19:56
"РФ вооружила Венесуэлу до зубов! Пусть они боятся!" Военный эксперт шокировал гостей фактами
05 февраля 2019, 03:24
"Проспаться перед фотосессией забыл": Фото "брутального" Порошенко насмешило интернет
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
02 февраля 2019, 02:09
Клан или пропан: как связаны списание газовых долгов Чечне и дело семьи задержанного сенатора Арашукова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.