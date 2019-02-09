"Вам нужно освежиться": Говорившего о пенсиях кандидата в президенты Украины облили водой в прямом эфире

В прямом эфире программы "Первые о главном", выходящей на телеканала ZIK, кандидата в президенты Украины Романа Насирова облил водой оппонент, недовольный его высказываниями о пенсиях

8 января во время прямого эфира программы "Первые о главном. Комментарии", выходящей на украинском телеканале ZIK, случился "мокрый" инцидент. Нардеп из группы "Воля народа" Сергей Шахов вылил стакан воды на своего оппонента, кандидата в президенты Украины, бывшего главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

В ходе дебатов кандидат в президенты заявил, что минимальный размер оплаты труда можно будет поднять на Украине в течении всего одного года до 15 тысяч гривен, а минимальную пенсию – до пяти тысяч гривен.

"Вы хотели идти в президенты, вы пошли? Пошли. Всем кандидатам нужно проходить детектор лжи и психиатрическую больницу. Вы сейчас людям говорите о заработных платах, о пенсиях. А вы при какой власти работали?" – возмутился Шахов.

После этого, заявив, что кандидату срочно необходимо "освежиться", плеснул на Насирова водой. Правда, до кандидата все содержимое стакана не долетело, на его костюм упало несколько капель.