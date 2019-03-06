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"В связи со злостным нарушением": Прокуратура объяснила перевод Каримовой в колонию общего режима
06 марта 2019, 09:24 • 99 • В мире
Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима."в связи со злостным нарушением порядка", заявили представители Генпрокуратуры.
Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара переведена в колонию общего режима по причине нарушений условий отбывания наказания.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, "в связи со злостным нарушением порядка".
Весь оставшийся срок ей предстоит провести в колонии.
Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы 18 декабря 2017 года. Позже, так как осуждённая частично вернула государственные средства, суд сократил ей срок до пяти лет, а отбывать наказание преступница должна была по месту жительства своей дочери Иман, не покидая жилище. Ей запрещалось звонить и общаться в интернете, а также она была обязана вернуть все похищенные деньги до конца.
Прокуратура заявляет, что Каримова систематически нарушала установленные судом обязательства. Она пользовалась связью и препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба.
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