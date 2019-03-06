"В связи со злостным нарушением": Прокуратура объяснила перевод Каримовой в колонию общего режима

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара переведена в колонию общего режима по причине нарушений условий отбывания наказания.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, "в связи со злостным нарушением порядка".

Весь оставшийся срок ей предстоит провести в колонии.

Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы 18 декабря 2017 года. Позже, так как осуждённая частично вернула государственные средства, суд сократил ей срок до пяти лет, а отбывать наказание преступница должна была по месту жительства своей дочери Иман, не покидая жилище. Ей запрещалось звонить и общаться в интернете, а также она была обязана вернуть все похищенные деньги до конца.

Прокуратура заявляет, что Каримова систематически нарушала установленные судом обязательства. Она пользовалась связью и препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба.