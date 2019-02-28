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"В США эти факты стерли из учебников истории": Филиппинские блогеры напомнили Вашингтону о чудовищных "человеческих зоопарках"

28 февраля 2019, 13:39  •  274 • Политика
Филиппинские блоггеры напомнили Вашингтону о чудовищных "человеческих зоопарках", в которых еще в середине ХХ века выставлялись пленники из Африки и Азии, которых Соединенным Штатам хотелось видеть примитивными дикарями, недостойными самоуправления. "В США эти факты стерли из учебников истории", - констатирует одна из активисток кампании.
Филиппинские блогеры решили напомнить Вашингтону некоторые нелицеприятные факты американской истории, которые делают неуместными нынешние притязания США на звание гаранта демократии во всем мире и защитника человеческих свобод. Речь идет о чудовищных человеческих зоопарках, в которые "просвещенные" белые люди помещали азиатов.
Блоггер из Филиппин с ником trinnie разместила в Твиттере целую серию фотографий таких зоопарков и её обитателей. На одной из них изображена маленькая филиппинская девочка, которая содержалась в зоопарке на нью-йоркском Кони-Айленде в 1914 году. Ребенок, привязанный веревкой, выставлялся среди обезьян и ящериц, а посетители бросали в неё арахисом.
На другом снимке изображены филиппинцы, которые были захвачены и доставлены в Сент-Луис, где стали экспонатами Всемирной ярмарки 1904 года. Мужчин морили голодом и принуждали выступать перед белой публикой.
"Выставка заставила американцев воспринимать Филиппины нецивилизованными и нуждающимися в приручении колонизаторами", - пишет trinnie.
Правительство США, напоминает она, потратило 1,5 млн долларов на то, чтобы доставить 1300 филиппинцев для представления в "человеческих зоопарках", чтобы заручиться поддержкой общественности в отношении своей политики на Филиппинах. Вашингтон стремился доказать, что филиппинцы не готовы к самоуправлению. Никто не знает, что случилось с пленниками.
Из американских учебников истории, настаивает девушка, стерли все злоупотребления, с которыми столкнулись представители Юго-Восточной Азии в США.
Стоит признать, отдельные исследователи и правозащитники пытаются поднимать тему "человеческих зоопарков" на страницах американской прессы. Так, в 2006 году газета The New York Times опубликовала рассказ о конголезском пигмее по имени Ота Бенга, который сто лет назад жил в Доме обезьян в зоопарке вместе с орангутангами. Его заставляли стрелять из лука и показывать трюки для публики. При этом посетители возражали, если пленник пытался, к примеру обуться. Ота Бенга покончил с собой после нескольких лет издевательств.
В новейших версиях истории нью-йоркского зоопарка утверждается, что пигмей был наёмным работником, а не экспонатом - хотя нет никаких подтверждений того, что ему платили или позволяли покинуть территорию.
Добавим, христианские священники безуспешно выступали в защиту азиатских пленников. Они категорически возражали против того, чтобы их использовали в качестве наглядных пособий, подтверждающих теорию Дарвина, и призывали создавать для них специальные школы.
Австралийское издание Lifter приводит десятки фотографий из человеческих зоопарков, работавших на территории США и в Европе. В них содержались дети и взрослые из Африки и Азии. Многие из них жили в клетках целыми поколениями. Последнее фото относится к 1958 году.
"Теперь эта нация стала поборником прав человека!" - отмечают блогеры циничность и ханжество американской политики.
american history books have erased the abuse southeast asians faced in the u.s.

let’s remember Girl from Philippines. she was displayed at the Coney Island Zoo in 1914. she was a zoo attraction among the monkeys and lizards. she was bound by ropes. visitors threw her peanuts. pic.twitter.com/ifj8UWnkCl
— trinnie (@mixielot) 21 февраля 2019 г.
Окружение Трампа заподозрили в нецелевом расходовании средств на инаугурацию — СМИ
in 1904, the st. louis world fair exhibited captured indigenous filipinos. if they didn’t perform for the white audience, they were starved. many went “missing.” the exhibit led americans to perceive the Philippines as uncivilized and needing to be tamed by colonialists. pic.twitter.com/JQjZpntiTf
— trinnie (@mixielot) 22 февраля 2019 г.
the u.s. government spent $1.5 million taking 1,300 Filipinos to the St. Louis Exposition as a scheme intended to drum up popular support for America's policies in the Philippines by showing that Filipinos were not ready for self-government. nobody knows what happened to them. pic.twitter.com/bZ9gN9i4F5
— trinnie (@mixielot) 23 февраля 2019 г.
США, Нью-Йорк.
Маленькая девочка из Филиппин, которую показывали в зоопарке Кони-Айленд вместе с прочими животными. Её поместили среди обезьян и ящериц, связали веревками, а желающие посетители бросали в нее арахис. 1914 год.
Теперь эта нация стала поборниками прав человека! pic.twitter.com/zb21h6qw8h
— Элен Ермакова (@ermakovaTT) 27 февраля 2019 г.

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