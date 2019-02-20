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"В России скоро появится налог "Просто так": Делягин озвучил будущее страны латвийской шуткой
20 февраля 2019, 10:39 • 78 • Политика
Политолог и экономист Михаил Делягин у себя на страницах в соцсетях озвучил будущее России, использовав при этом латвийскую шутку про налоги и штрафы. "В России скоро появится налог "Просто так", - сообщает эксперт, отметив, что в ЕС сейчас "нет места юмору".
Известный политолог и экономист Михаил Делягин у себя на страницах в соцсетях, в том числе и в Instagram, иронично озвучил будущее России. При этом эксперт использовал латвийскую шутку про налоги и штрафы.
"В России скоро появится налог "Просто так", - заметил иронично Делягин, опубликовав картинку с "предсказанием", - и штраф "Какая разница, за что. И пенсионный возраст "Пока не сдох".
В подписи к публикации эксперт объясняет, что "про налоги и штрафы шутка появилась в Латвии", и отмечает, что в Евросоюзе сейчас "нет места юмору".
"Но в ЕС и тем более в режиме апартеида нет места юмору".
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