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"В политике предать - это предвидеть": Экс-министр раскритиковал принципы Киева
07 февраля 2019, 10:39 • 123 • Политика
Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире украинского телеканала раскритиковал принципы Киева, заявив, что сегодняшняя политика в стране легко принимает "форму сосуда". "В политике предать - это предвидеть", - пояснил эксперт.
Украинская политика сегодня "легко принимает форму сосуда". Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. Он жестко раскритиковал принципы Киева, отметив, что они основаны лишь на одном - "быть удобным начальству, независимо - правда это или ложь".
"Нынешняя власть забывает одно - мир стал прозрачным, - поясняет Червоненко. - И та ложь, которая прогрессирует на Украине, приносит ущерб не только каждому человеку в стране, но и государству в целом".
Эксперт уверен, что ситуация стала ухудшаться в стране с приходом Кучмы, когда Незалежная стала жить по новому принципу: "друзьям - всё, врагам - закон".
"Проблема в украинской политике была и есть в ментальности и воспитании, - обращает внимание экс-министр. - На Украине действует дикий капитализм, а также происходит коррозия морали и аннигиляция".
Червоненко пояснил, что сам очень тяжело переживал свое отстранение от должности министра. И уточнил, что еще тогда просто не осознавал до конца самой сути украинской политики.
"В политике предать – это предвидеть", - так охарактеризовал принцип Киева экс-министр, добавив, что сейчас эти "негласно навязанные правила" ставятся на Украине во главу угла, когда обращают внимание не на способности и профессионализм человека, а на его "удобство" для действующей власти.
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