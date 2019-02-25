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"В ответ на угрозы им подарят розы?": Арабское сообщество уверено, что Россия может стереть с лица Земли угрожающий ей НАТО

25 февраля 2019, 10:54  •  164 • В мире
"Россия сотрет США с лица Земли за несколько секунд", — пишет Хасан Сафьот после новостей об агрессивной политике НАТО в отношении России. "В ответ на угрозы им подарят розы?" - задается вопросом арабское сообщество в Сети.
Заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Россия примет зеркальные и ассиметричные меры в случае, если Соединенные Штаты развернут на территории Европы ракеты средней и меньшей дальности, вызвало волну комментариев в арабских социальных сетях.

"Россия сотрет США с лица Земли за несколько секунд", — написал Хасан Сафьот.
В целом арабские пользователи называют Путина мудрым и твердым политиком.
По словам Ясина Фатми, все военные меры провоцируются НАТО, расширяющимся в Восточной Европе.
Также в странах арабского мира считают странным, что НАТО запугивает сверхдержаву, а затем протестует против ответных мер.
"Чего они ожидают, что в ответ на угрозы им подарят розы?" – пишет один из пользователей.

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