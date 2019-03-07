"Уже второпях пакует чемоданы": Порошенко подозревают в подготовке к бегству. А может к войне?

Однако, если Порошенко окончательно убедится в том, что его шансы на победу все ближе к нулю, он постарается разжечь конфликт с Россией и тогда, под общий шумок, сбежит куда-нибудь в более спокойную страну.

Череда крупных скандалов, связанных с пиар-гастролями украинского гаранта по стране, популярности ему не добавили. К тому же стало известно, что предвыборный штаб президента дал команду рекламным агентствам отменить предварительно забронированную наружную рекламу Порошенко на апрель.

"Порошенко сдался и уже пакует чемоданы", - утверждают одни комментаторы в соцсетях. "Как бы не хуже было – может Главком к новой "войне" готовится", - предостерегают другие.

Возможно, что Порошенко, глядя на огромные тарифы, дикий рост цен, инфляцию и прочее, осознает, что уже загнал страну до предела. А ведь еще чем-то надо отдавать непомерные долги, набранные в МВФ. Если же деньги не возвратить, что в концу года дефолт все-таки случится, хотя этот момент пять лет оттягивали как могли.

А тут еще и бывшие соратники грозят в тюрьму посадить за все "зрады и перемоги", устроенные Порошенко. Получается, что, пока есть время, лучше успеть "унести ноги", пишут Дни.Ру.

Но просто так бежать из страны как-то не комильфо. Поэтому Петр Алексеевич и может на прощание, между первым и вторым турами, устроить "маленькую победоносную войну" на российской границе или дать приказ войскам попытаться прорваться к Крым.

На провокацию Россия, конечно, ответит довольно жестко. После этого Порошенко, воздев к небу ладошки, обратится к Западу: "Спасите, нас убивают". И тут самое время попросить где-нибудь политического убежища, лучше всего в стране, из которой не выдают.

Конечно, есть и совсем "жесткий сценарий". Порошенко спровоцирует полномасштабные военные действия с Россией или Донбассом, быстренько объявит на Украине военное положение и просто отменит выборы.

Единственный выход для Порошенко – смириться с судьбой, признать свое поражение на выборах и отдать власть более успешным людям. Тем более, сам президент недавно заявил, что готов нести крест депутата Европарламента. Правда, осталась самая малость – каким-то образом сделать так, чтобы Украина вошла в состав Евросоюза. Но ведь именно это пообещал Петр Порошенко, выступая на майдане в 2014 году.