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"Уже не мультики": Для поражения выбраны пять целей в США - СМИ

24 февраля 2019, 15:24  •  183 • В мире
В случае угрозы для России со стороны Вашингтона целями ракеты "Циркон", скорость подлёта которой - меньше пяти минут, могут оказаться "пять центров принятия решений", сообщает "Россия 1". "И это уже не мультики", - отреагировали в Сети.
Среди этих целей, которые были раскрыты во время эфира программы "Вести недели", выходящей на телеканале "Россия", оказался, к примеру, Пентагон.
Здесь, на Восточном побережье США находятся все высшие органы управления американскими вооружёнными силами, а также Комитет начальников штабов. На этом же побережье располагается правительственный пункт управления (Кэмп-Дэвид) и пункт управления американского президента и командный центр Комитета начальников штабов в Форт-Ритчи (Мэриленд).
Если говорить о Западном побережье, то тут "Цирконы" уничтожат управление стратегическими наступательными силами в калифорнийском Мак-Клеллане и пункт управления ядерными силами в Джим-Крик (штат Вашингтон).
"В зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия тут же оказываются те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин", - отмечается в передаче. При этом российские подлодки, на которых будут установлены "Цирконы", даже не нарушат исключительную экономическую зону США в 200 миль.
"Ставим спокойно на расстоянии в 400 километров от берега. Все эти центры принятия решений от берега тоже не так далеко. Скажем, ещё 400. Итого 800. "Циркон" летит со скоростью 11 тысяч километров в час. Если так, то на покрытие 800 километров "Циркон" затратит чуть меньше пяти минут. Задачка для школьника третьего класса. Вот оно, подлётное время", - сообщается в эфире "Вестей недели".
Таким образом, стоит возникнуть реальной угрозе безопасности России, как по американским центрам управления ПРО в Европе будет нанесён удар ракетами, имеющими скорость 10 Махов при дальности полёта более 1000 километров.
А вооружить такими "Цирконами" можно будет не только подводные лодки, но и надводные корабли. При этом каждый российский корабль сможет одновременно выпустить до 40 таких ракет. Конечно, система ПРО наши ракеты заметить успеет, но и только: на их поражение времени уже не останется.
"И это уже вам не мультики", - отреагировали пользователи в Сети.

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