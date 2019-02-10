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"Утрется, ему не привыкать": Соловьев напомнил, что именно Чубайс должен был сделать экономику России энергоэффективной

10 февраля 2019, 23:09  •  108 • Политика
Журналист Владимир Соловьев напомнил, что именно Анатолию Чубайсу, ругающему сейчас Россию за низкую энергоэффективность ее экономики, когда-то - в 2010 году - было поручено решить эту проблему. "Но Чубайс "утрется, ему не привыкать", и продолжит нести чушь..." - резюмировал Соловьев.
Напомним, что в январе текущего года глава "Роснано" Анатолий Чубайс назвал Россию одной из самых энергорасточительных стран в мире. Сделано это было в ходе выступления госменеджера на Гайдаровском форуме - 2019.
Поскольку, утверждал тогда Чубайс, экономика России находится в стагнации с 2014 года, никаких усилий по повышению энергоэффективности страны также не предпринимается. При этом, добавил глава "Роснано", мир якобы "продолжает наращивать энергоэффективность", и только Россия и ее граждане продолжают "оставаться на том же месте".
Соловьев в своем микроблоге Twitter привел ссылку на почти 10-минутное видео 2010 года, в котором Дмитрий Медведев - тогда президент России - и Анатолий Чубайс как раз и обсуждали перспективы повышения энергоэффективности отечественной экономики. Из него следует, что данная задача как раз и была тогда отдана на откуп "Роснано" и его главы.
"Удар под дых. Но Чубайс "утрется, ему не привыкать" и продолжит нести чушь с глубокомысленным видом", - пишет Соловьев.

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