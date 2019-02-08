"Уровень лжи абсолютный": В Сети прокомментировали заявление Помпео о "Хезболле" в Венесуэле

В Венесуэле задействованы подразделения ливанского движения "Хезболла", заявил госсекретарь США Майк Помпео. В Сети прокомментировали такие бездоказательные обвинения: "Уровень лжи абсолютный".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил телеканалу Fox Business, что в Венесуэле задействованы подразделения ливанского движения "Хезболла".

"Многие не понимают, что там уже действуют ячейки "Хезболлы". Иран также оказывает воздействие на венесуэльский народ", — высказался госсекретарь.

В Сети находятся мало солидарных с такими бездоказательными обвинениями.

"Помпео заявил, что Хезболла действует в Венесуэле... Еще раз. Хезболла. В Венесуэле. Уровень лжи абсолютный", — пишут пользователи, отмечая некую зацикленность Помпео на ливанском движении.