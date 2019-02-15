"Уровень аналитики космический": Гаспарян высмеял версию о третьем отравителе Скрипалей

О новом повороте в деле отравления Скрипалей заявляют Bellingcat и The Insider. Публицист Армен Гаспарян высмеял версию о третьем отравителе Скрипалей: "Уровень аналитики космический".

Напомним, по версии так называемых расследователей из Bellingcat и The Insider, третий "отравитель" является якобы высокопоставленным сотрудником ГРУ и выпускником Военно-дипломатической академии.

Публицист и политолог Армен Гаспарян так прокомментировал эту "сенсацию": "Второй сезон The Skripals show продолжается. Уровень аналитики просто космический", - написал он в своём микроблоге.

Его подписчики тут же отреагировали:

"К годовщине постановки и не такое напишут, дочь беременна, отец должен в трансгендеры перевоплотиться?" - говорят одни.

"Всё мы отравители Скрипалей, просто некоторые ещё не родились", - отмечают другие.