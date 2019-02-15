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"Уровень аналитики космический": Гаспарян высмеял версию о третьем отравителе Скрипалей

15 февраля 2019, 10:24  •  62 • Политика
О новом повороте в деле отравления Скрипалей заявляют Bellingcat и The Insider. Публицист Армен Гаспарян высмеял версию о третьем отравителе Скрипалей: "Уровень аналитики космический".
Напомним, по версии так называемых расследователей из Bellingcat и The Insider, третий "отравитель" является якобы высокопоставленным сотрудником ГРУ и выпускником Военно-дипломатической академии.
Публицист и политолог Армен Гаспарян так прокомментировал эту "сенсацию": "Второй сезон The Skripals show продолжается. Уровень аналитики просто космический", - написал он в своём микроблоге.
Его подписчики тут же отреагировали:
"К годовщине постановки и не такое напишут, дочь беременна, отец должен в трансгендеры перевоплотиться?" - говорят одни.
"Всё мы отравители Скрипалей, просто некоторые ещё не родились", - отмечают другие.
Второй сезон "The Skripals show" продолжается. Уровень аналитики просто космический pic.twitter.com/DuLLY54qmA
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) February 15, 2019

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