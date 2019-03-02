"Унизила хваленую военную мощь РФ и макнула мордой в газовые контракты" - украинский блогер о "перемоге" Киева

Украинский блогер Елена Кудренко со страницы украинского издания "Обозреватель" заявила о "перемоге" Киева. По ее словам Украина "унизила хваленую военную мощь РФ и макнула мордой в газовые контракты".

Недавняя морская прогулка до Одессы американского эсминца "Дональд Кук" да громкие заявления из "Нафтогаза" о решении Гаагского суда в их пользу против России, судя по тому, как "полыхнуло" в украинских СМИ, дали повод местным блогерам-русофомам выговориться.

Например, блогер Елена Кудренко со страницы украинского издания "Обозреватель" заявила об очередной "перемоге" (победе. - укр.) Киева. По ее словам Украина "унизила хваленую военную мощь РФ и макнула мордой в газовые контракты".

"Можно оскорбить еще больше. Но это, знаете, как гвоздь вбивать - они там сами себя вбили уже больше, чем наполовину, - уверяет украинский блогер. - А Украина добивает по самую шляпку. Оскорбила тем, что отвернулась с отвращением".

По мнению Кудренко, Украина не только "унизила хваленую военную мощь России", но и теперь, согласно решениям (которые, как уверяет блогер посыпались, как из рога изобилия), заставляет ее платить по газовым контрактам.

"И никого не волнует, что ты там не признаешь", - резюмирует автор.

В Сети это заявление вызвало повод для новой порции шуток в адрес Незалежной.

"Если вы не в курсе, то Украина и базу НАТО получит, и Газпром разорит, и "Северный поток" за долги отберёт. Оба! Когда? Скоро! - иронизирует у себя в Twitter журналистка Юлия Витязева. - Так что СУГС".

"Ждём и боимся, боимся и ждём", - шутят в ответ интернет-пользователи.

"Великое зрадопереможное колесо ганатьбы со скрЫпом сделало полоборота. Ждём-с…", - отвечают другие.

"Очень хотелось бы узнать, каким образом Украина унизила военную мощь РФ. Никогда не думал, что они такие любители "сочинялок", взятых с потолка, - пишут третьи. - Насчет газовых контрактов, то тут им, как всегда, "забыли" рассказать, что это РФ плюет на решения Гаагского суда".