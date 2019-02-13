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"Украинцы никогда не встанут на колени": Кандидат Ляшко записал фамильярное видеообращение к народу

13 февраля 2019, 22:39  •  71 • В мире
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, как и другие кандидаты в президенты Украины, ведет свою предвыборную кампанию. И делает это довольно активно. К примеру, он записал довольно фамильярное "видеообращение к народу", в котором заявил, что "Украина – не проститутка, а украинцы никогда не встанут на колени".
Олег Ляшко, конечно, в тройку лидеров президентской гонки на Украине не попал. Но свою предвыборную кампанию ведет довольно активно. Лидер "Радикальной партии" не только встречается с избирателями и раздает обещания, но и записывает "обращение к нации".
"Украина – не проститутка! Украинцы - это не клоуны! Украинцы никогда перед кем-нибудь не станут на колени! Я украинец!" – заявляет Ляшко в опубликованном видеоролике.
Что же до предвыборных обещаний Ляшко, то они весьма радикальны. К примеру, он собирается уволить всех нынешних прокуроров и судей, а новы "люди изберут на выборах как в США". Править Ляшко, если конечно сможет стать президентом, планирует единолично - должность премьер-министра он обещает упразднить.
Кроме того, он хочет установить госрегулирование цен на продукты и лекарства,а также снизить цену на газ "минимум вдвое". Неизвестно, правда, как на это отрегулирет МВФ, который совсем недавно заставил-таки власти украины тарифы на газ поднять в несколько раз.
"Вот этот кандидат, конечно, должен быть в лидирующей тройке вместо Юли. Петя, Зеленский и Ляшко. Ляшко заслужил. А прикиньте второй тур Ляшко vs Зеленский. Это вообще огонь был бы", - пишет Telegram-канал "Плине кача".

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