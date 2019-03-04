Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дмитрий Медведев - властям Болгарии: утром гарантии - вечером газ!
«Берлин зависим от позиции Вашингтона»: в Германии заявили об угрожающих России ...
Иностранные дипломаты спасли Гуайдо от ареста в Венесуэле - СМИ
Новое супер-оружие США: американские солдаты уйдут в подземные тоннели
Главная / Политика

"Украинцы не рады, что их президент облизывает американцев": Политолог раскритиковал "ожидающего поддержки от США" Порошенко

04 марта 2019, 21:39  •  148 • Политика
Заход американского авианосца в Одессу вовсе не означает покровительство Вашингтона, вопреки надуманному мнению украинского лидера Петра Порошенко, говорит политолог. Он раскритиковал "ожидающего поддержки от США" Порошенко: "украинцы не рады, что их президент облизывает американцев".
О том, что США сейчас не готовы "сыграть против" Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского, говорит украинский политолог Михаил Погребинский.
Он говорит, что хотя американцы не против победы Петра Порошенко, решительных шагов для этого делать не будут. Напомним, ранее также в СМИ распространяли снимок, где Порошенко поднимается на борт американского судна. "Как на эшафот", - смеялись пользователи в соцсети.
"Я не думаю, что большое количество украинцев счастливы от того, что их президент на военном корабле чужой державы облизывает американцев... а точнее - второстепенного чиновника", - заявил эксперт.
Он также отметил, что США не собираются игнорировать претензии России на роль номер один в Черноморско-Азовском бассейне, цитирует политолога "Утро.ру". И раскритиковал "ожидающего поддержки от США" Порошенко.
Он также отметил, демонстрация присутствия военной силы - это вообще-то традиционная политика Вашингтона. И только поэтому американский эсминец зашел в Черное море.
Интервью было на канале YouТube "Главновости".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



148
Источник
Похожие новости
04 марта 2019, 21:39
В Азербайджане забеспокоились о судьбе школ в деревнях России
04 марта 2019, 21:39
Шутки кончились: Путин поставил США на место
04 марта 2019, 08:39
"Правящему режиму нечего скрывать": Медведев заподозрил Киев в "худшем" на выборах
Загрузка...
04 марта 2019, 08:39
"Новый уровень низости": Трамп обвинил демократов в срыве саммита с Ким Чен Ыном
04 марта 2019, 18:24
Основателем "фонда с миллионами Мадуро" оказался бизнес-тренер и блогер с Youtube
04 марта 2019, 18:24
"Теперь и Юлю хоронят": Британские СМИ заподозрили в подготовке "смерти" Скрипалей
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
04 марта 2019, 15:09
Киев избавляется от неугодных? Вслед за русскими, Украина запрещает въезд немецким на...
04 марта 2019, 15:09
Армия Асада несет тяжелые потери из-за ошибки Кремля?
04 марта 2019, 11:54
В Америке прозрели? "Кровавый режим" Порошенко получил из-за океана "у...
04 марта 2019, 05:24
В России потребовали от Евросоюза твердых гарантий по "Турецкому потоку"
04 марта 2019, 05:24
Тимошенко сообщила, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "ид...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2019, 17:39
Опубликовано видео "прощания" русских фрегатов с эсминцем "Дональдом Куком" - "зажали американца" в Эгейском море
26 февраля 2019, 19:09
«Второй перевал Дятлова»: как в 1973 году при странных обстоятельствах в горах Кольского полуострова погибли туристы
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США "Авангардом"
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко - президент"
02 марта 2019, 14:24
"Унизила хваленую военную мощь РФ и макнула мордой в газовые контракты" - украинский блогер о "перемоге" Киева
01 марта 2019, 23:39
Путин позвонил маме умершего от лейкоза мальчика, мечту которого он исполнил перед Новым годом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.