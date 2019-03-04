"Украинцы не рады, что их президент облизывает американцев": Политолог раскритиковал "ожидающего поддержки от США" Порошенко

О том, что США сейчас не го товы "сыграть против" Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского, говорит украинский политолог Михаил Погребинский.

Он говорит, что хотя американцы не против победы Петра Порошенко, решительных шагов для этого делать не будут. Напомним, ранее также в СМИ распространяли снимок, где Порошенко поднимается на борт американского судна. "Как на эшафот", - смеялись пользователи в соцсети.

" Я не думаю, что большое количество украинцев счастливы от того, что их президент на военном корабле чужой державы облизывает американцев... а точнее - второстепенного чиновника", - заявил эксперт.

Он также отметил, что США н е собираются игнорировать претензии России на роль номер один в Черноморско-Азовском бассейне, цитирует политолога "Утро.ру". И раскритиковал "ожидающего поддержки от США" Порошенко.

Он также отметил, д емонстрация присутствия военной силы - это вообще-то традиционная политика Вашингтона. И только поэтому американский эсминец зашел в Черное море.

Интервью было на канале YouТube "Главновости".