"Украинский транзит изживает себя": Пушков заявил об устаревании ГТС Украины

Сенатор Алексей Пушков заявил, что на сегодняшний момент газотранспортная система (ГТС) Украины уже "безнадежно устарела". В связи с этим он сделал вывод, что "украинский транзит" так или иначе "изживает себя" как практически целесообразное решение, а значит, России будет лучше свести его к минимуму.

Отметим, что Киев регулярно заявляет, что в случае завершения строительства "Северного потока — 2" газовый транзит через Украину окажется под вопросом. В настоящее время Украина уже отказалась от закупок российского газа напрямую и покупает его по реверсу в ЕС.

Также активным критиком "Северного потока — 2" выступает Вашингтон. Там заявляют, что строительство этого газопровода является политическим проектом, который может поставить ЕС в энергетическую зависимость от Москвы.

В свою очередь Берлин и Москва указывают на экономическую целесообразность "Северного потока — 2". Сенатор Пушков также отметил, что транзит газа по уже имеющемуся трубопроводу на дне Балтийского моря обходится России дешевле, чем через Украину.

"Перекачка газа в Европу по газопроводу "Северный поток — 1" обходится в 2 раза дешевле, чем через Украину. Помимо высоких тарифов, ГТС Украины безнадежно устарела. Украинский транзит изживает себя — и экономически, и политически. Чем скорее он будет сведён к минимуму, тем лучше для России", — пишет Пушков в Twitter.