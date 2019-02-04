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"Украина признает Хуана Гуайдо": Киев поспешил с европейской "солидарностью" по Венесуэле

04 февраля 2019, 20:54  •  214 • Политика
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что официальный Киев признает Хуана Гуайдо в качестве главы "демократической оппозиции" и лидера ее парламента. "Украина признает Хуана Гуайдо..." — сказала она. Заявление МИД Украины последовало вскоре после того, как о своей поддержке Гуайдо заявили ведущие европейские страны.
Напомним, что в конце января Франция, Германия и Великобритания поставили Венесуэле ультиматум. Или там немедленно будут назначены новые выборы, или же они признают глава оппозиционного парламента страны также еще и лидером самой боливарианской республики.
Срок действия этого ультиматума истек 3 февраля. Сегодня из европейских столиц последовала череда заявлений в поддержку политических амбиций Гуайдо.
Так, поддержку самопровозглашенному президенту Венесуэлы декларировали Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Швеция, Дания и Австрия. Коммюнике МИД Украины последовало в фарватере этих заявлений.
"Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции", — заявила представитель МИД Украины.

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