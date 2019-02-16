"У вас есть только восемь дней": Гуайдо призывает армию "встать на сторону конституции"

"Самоназванный президент" Венесуэлы, председатель национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо обратился к венесуэльской армии с требованием "встать на сторону конституции". На это он отвел военным восемь дней

Лидер венесуэльской оппозиции, провозгласивший себя президентом, обратился к военным Венесуэлы. Он призвал их "остановить чрезвычайную ситуацию", чтобы "открыть двери" переменам в стране.

"У вас есть возможность, есть восемь дней, чтобы встать на сторону конституции", — сказал он во время выступления на форуме "Национальная нефтяная промышленность: стратегия и перспективы".

При этом срок в восемь дней он определил не просто так. Ожидается, что именно 23 февраля из-за границы поступят первые партии гуманитарной помощи. Пока же все грузы концентрируются на территории Колумбии и Бразилии.

Президент Николас Мадуро категорически отказался впускать гуманитарные грузы в страну, считая, что таким образом Запад пытается уничтожить независимость Венесуэлы.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Напомним, Хуан Гуайдо, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы, 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. заявил, что президент-самозванец Хуан Гуайдо является марионеткой Вашингтона и был завербован США ещё 10 лет назад.

Речь идёт об учёбе Гуайдо в США. Он обучался в том же университете, что и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который пришёл к власти в родной стране в результате революции. По возвращении из США на родину в Венесуэлу будущий президент-самозванец неожиданно увлекся политикой и вступил в оппозиционную партию, а позже стал одним из её лидеров.