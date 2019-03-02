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"У штаба бьюти-блогера Навального появилось правильное название" - Гаспарян об акции протеста в Санкт-Петербурге
02 марта 2019, 17:39 • 125 • Политика
Политолог и публицист Армен Гаспарян прокомментировал реакцию питерцев на недавний скандал с активистами штаба Алексея Навального, а также акцию протеста, которая прошла в субботу в Санкт-Петербурге. "У штаба бьюти-блогера Навального появилось правильное название", - отметил эксперт.
Политолог и публицист Армен Гаспарян, судя по его сообщению в Twitter, поддержал реакцию питерцев на недавний скандал с активистами штаба оппозиционера Алексея Навального. Ранее сразу на двух его "волонтеров" возбудили уголовное дело по статье "О совершении развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста".
Факт педофилии был подтвержден в материалах следователей - в телефоне школьницы-подростка были обнаружены видеозаписи оргии со сторонниками Навального.
Терпеть подобного питерцы не стали. Сегодня люди даже вышли на акцию протеста в Санкт-Петербурге. А неизвестные "разукрасили" стены и двери питерского штаба Навального красноречивыми надписями "штаб педофилов".
"У штаба бьюти-блогера Навального появилось правильное название", - прокомментировал реакцию людей на скандал со сторонниками оппозиционера Гаспарян.
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