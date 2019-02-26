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"У них только Пентагон нашёл 250 недостатков": Военный эксперт объяснил, почему F-35 не угнаться за Су-57

26 февраля 2019, 16:09  •  167 • Политика
Военный эксперт Царьграда подробно объяснил, почему американскому F-35 поколения 4++ не угнаться за Су-57, который является полноценным представителем пятого поколения истребителей. "У них только Пентагон нашёл 250 недостатков", - напомнил Алексей Леонков.
Новейшие американские F-35, которые заявлены Пентагоном как сенсация, давно и хорошо знакомы российским военным лётчикам - вместе со всеми своими недостатками, заявил в разговоре с Царьградом военный эксперт Алексей Леонков.
Заявленные как "убийцы С-300" истребители, в разработку которых было вложено более 55 млрд долларов, не отличаются хорошей маневренностью и имеют проблемы с внутренними системами и вооружением, напомнил редактор "Арсенала Отечества".
"Боеспособность F-35, в принципе, соответствует заявленной, а вот боеготовность хромает", - пояснил Леонков, напомнив, что сам Пентагон признал наличие у истребителя-бомбардировщика более чем 250 недостатков.
Главное преимущество нового американского самолёта - это его невидимость, уточнил собеседник Царьграда, но дело в том, что российские системы обнаружения "видят" его без особых проблем.
Совсем другая ситуация складывается с российской новинкой - Су-57. Это очень маневренный самолёт со сниженной заметностью, двумя новыми мощными двигателями (у F-35 - один), повышенным количеством вооружения и двумя (вместо одного у американца) радионезаметных бомбовых отсека.
"Это самолёт, который стал следующей ступенью после F-35, полноценного пятого поколения", - поясняет эксперт.
Алексей Леонков признал существование слухов о намерении Lockheed Martin разработать самолёт шестого поколения на базе F-35. Но, напомнил он, существуют негласные правила, которые требуют прежде чем создавать следующее поколение, выработать все возможности нынешнего.
"Все эти заявления о возможностях и потенциале F-35 рассчитаны на неискушённого обывателя и на то, чтобы Конгресс США не задавался вопросом, куда пошли деньги", - пояснил собеседник Царьграда.
Фото пресс-службы Минобороны РФ.

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