Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин начал встречу с главой Ирана с соболезнований по поводу недавнего теракта ...
Юнус-Бек Евкуров: Я предложил жителям Ингушетии вместе бороться с коррупцией. По...
Свитолина стала первой полуфиналисткой престижного турнира в Дохе
Разборки в ООН. Как Небензя ответил Германии
Главная / В мире

"У них даже больше шансов вступить в Евросоюз": Климкину в России посоветовали не вспоминать о марсианах

14 февраля 2019, 21:24  •  122 • В мире
Главе украинского МИД Павлу Климкину ответили на его хамское заявление по поводу российских наблюдателей. По его словам, у марсиан больше шансов понаблюдать за выборами на Украине, чем у граждан РФ. В Сети пикировали украинцу, что у марсиан даже больше шансов вступить в ЕС, чем у Незалежной.
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов понаблюдать за выборами на Украине, чем у российских представителей. Так в Киеве отреагировали на то, что МИД России направил наших представителей в состав краткосрочной миссии ОБСЕ для наблюдения за ходом выборов президента в Незалежной.
В ведомстве подчеркнули, что запрос поступил от БДИПЧ ОБСЕ.
"У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ", - заявил Климкин.
В ответ на это последовала аналогичная реакция из России. В Сети граждане отмечают, что украинцам в таком случае не следует заикаться по поводу вступления в ЕС, поскольку у марсиан гораздо больше шансов.
"Да, марсиане вообще успешные ребята. У них и вступить в Евросоюз тоже больше шансов. Чем у Украины", - пишут пользователи в Сети.
Климкин заявил, что у марсиан больше шансов понаблюдать за выборами на Украине, чем у россиян.
Да, марсиане вообще успешные ребята. У них и вступить в Евросоюз тоже больше шансов. Чем у Украины.
— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 14 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


122
Источник
Похожие новости
14 февраля 2019, 01:54
Консерватор раскрылся как "агент Кремля": Власти Британии заподозрили измену в своих рядах
14 февраля 2019, 14:39
«Запад плюёт на законы»: как в Москве оценили заявление продюсера ВВС об инсценировке «последствий химатаки» в Сирии
14 февраля 2019, 01:39
В погоне за гиперзвуком: как США планируют модернизировать свои ядерные боеголовки
Загрузка...
14 февраля 2019, 08:24
"Путин пытается разбить наш Альянс": Помпео сообщил о "коварных планах России"
14 февраля 2019, 05:09
Би-би-си сделал признание: Ролик о химатаке в госпитале Думы - ложь. Россию за правду высмеивали почти год
14 февраля 2019, 21:24
Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
14 февраля 2019, 05:09
"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за с...
14 февраля 2019, 01:54
«На языке силы, Карл!» В Москве смеются над политиком из Эстонии
14 февраля 2019, 08:24
"Россия с первого дня это сообщила": Американцы "прочистили" памя...
14 февраля 2019, 14:54
Почувствует мировым лидером: Путин "купил" Лукашенко, пустив на встречу с Э...
14 февраля 2019, 08:24
"Не воняли бы некоторые на весь мир, никто бы вас и не заметил": В Эстонии ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2019, 06:24
"Посейдон" угрожает мирным американцам: Россию предупредили о надвигающемся информационном коме
10 февраля 2019, 03:39
Ополченцы применили в Донбассе лазерное оружие - Госпогранслужба Украины
10 февраля 2019, 03:39
"На страже Православия": В Сети поддержали монастырь Афона, захлопнувший двери перед лжеепископом "новой церкви" Украины
09 февраля 2019, 04:54
Пришло время нанести удар первыми: Главком ВМС США раскрыл карты по Черному морю
08 февраля 2019, 22:24
Смена генеральского состава: Путин провел масштабные перестановки в силовом блоке - список
08 февраля 2019, 17:24
Путин обсудил с Совбезом, что делать с Лукашенко
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец о русских солдатах, сливших военные тайны в Сеть
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.