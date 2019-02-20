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"У него нет невыполненных обещаний": Михалков оценил шансы Зеленского на победу

20 февраля 2019, 20:24  •  75 • Политика
Режиссер Никита Михалков уверен, что у шоумена Владимира Зеленского есть шансы на победу в президентских выборах, поскольку люди знают его только с позитивной стороны и "у него нет невыполненных обещаний".
Российский режиссер Никита Михалков прокомментировал участие в президентских выборах на Украине шоумена Владимира Зеленского и отметил, что у него есть шансы на победу.
"Люди видели его только с положительной стороны. Он никому ничего не обещал, и невыполненных обещаний у него нет", - пояснил Михалков в беседе с корреспондентом информагентства "Политика Сегодня". Режиссер уверен, что украинцы, наблюдающие на творящимся в их стране бардаком, могут подумать: "а почему бы и не Зеленский? Хороший же мужик, веселый, может он как раз и сможет все уладить".
Михалков также предупредил Зеленского, что его ждут серьезные испытания, когда за дело возьмутся "режиссеры грязных политтехнологических стратегий". Собеседник издания предположил, что честных выборов на Украине ожидать не стоит. "И мне очень жалко, потому что я очень люблю эту страну вместе с ее пейзажами, стариками, старушками, деревнями", - подытожил режиссер.

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