Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сначала извинения - потом интервью - Порошенко поставил ультиматум российским СМ...
"Как наказать шестеренку в моторе": Эксперт посоветовал карать чиновни...
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая &qu...
«Не просто практический вариант»: почему Турция намерена приобрести российские С...
Главная / В мире

"У Германии больше общего с США, чем с Россией": Иванка Трамп объяснила немцам, кому они должны доверять

17 февраля 2019, 04:39  •  113 • В мире
Опрос, проведенный американской компанией Pew Research Center, показал, что жители Германии в три раза больше доверяют Путину, чем Трампу. С мнением немцев не согласилась дочь американского президента, которая объяснила, кому они должны верить. "У Германии больше общего с США, чем с Россией", - уверяет Иванка Трамп.
Дочь президента США дала интервью немецкому изданию Bild, в котором журналист попросил ее прокомментировать результаты опроса населения Германии, в ходе которого выяснилось, что немцы доверяют Путину в три раза больше, чем президенту США.
Ответ Иванки Трамп больше напомнил лозунг. По ее словам, на самом деле "немцы понимают", что у их страны гораздо больше общего именно с США, а никак не с Россией.
"Германия является одним из наших важнейших партнеров в самых разных сферах, особенно в области экономики и безопасности", - цитирует слова Иванки "РИА Новости".
Напомним, недавно американская компания Pew Research Center провела опрос среди немцев, по результатам которого выяснилось, что они выказали свое доверие президенту РФ Владимиру Путину (35%). При этом почти половина респондентов (49%) уверенно считают США главной угрозой.
По результатам исследования Америка для немцев страшнее. Почти половина респондентов (49%) считают растущее влияние США главной угрозой, сообщает результаты опроса телеканал ZDE.
Уступили США России и в рейтинге доверия к лидерам. Так, к президенту России Владимиру Путину выказали доверие 35% немцев - участников опроса, а вот его американскому коллеге Дональду Трампу почти не доверяют. За него отдали голоса всего 10% респондентов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


113
Источник
Похожие новости
17 февраля 2019, 04:39
"У Германии больше общего с США, чем с Россией": Иванка Трамп объяснила немцам, кому они должны доверять
17 февраля 2019, 01:24
О русском вопросе в Латвии
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не может перестать стрелять"
Загрузка...
16 февраля 2019, 18:54
Почему Польша боится евреев
17 февраля 2019, 01:09
«Не просто практический вариант»: почему Турция намерена приобрести российские С-400, несмотря на давление США
16 февраля 2019, 18:54
Виктор Орбан: Будапешт не надеется на НАТО в вопросах безопасности
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2019, 04:24
"Так жаль, что улыбка с лица не сходит": Отказ "Нафтогаза" от продления контракта подняли на смех пользователи Сети
15 февраля 2019, 07:09
ВСУшники обругали российский Т-72Б3
13 февраля 2019, 22:39
"С Первого канала её не выгнали, а я выгнал": После изгнания Соколовской Михеев поставил ультиматум гостям с Украины
12 февраля 2019, 07:39
Таинственное возвращение капитана «Норда». Как это было? (Руслан Осташко)
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец о русских солдатах, сливших военные тайны в Сеть
11 февраля 2019, 04:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 10.02.19
10 февраля 2019, 22:04
Россия готовится к отключению от Интернета. И это правильно!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.