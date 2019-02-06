|
"У братьев Кличко есть третий брат - Климкин": Шахназаров о перлах главы МИД Украины - видео
06 февраля 2019, 21:39 • 144 • Политика
После перлов главы МИД Украины Павла Климкина журналист Михаил Шахназаров предположил, украинский министр является родственником братьев Кличко, также отличающихся редким косноязычием. "У братьев Кличко есть третий брат - Климкин", - считает медиаэксперт.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на самом деле является третьим братом Кличко. Такую версию в шутку высказал журналист Михаил Шахназаров в эфире телепередачи "Кто против?".
Идея о родстве главы МИД Украины с украинскими братьями-боксерами возникла после слов Климкина о том, что логика России не для защиты России, а для того, чтобы пользоваться безопасностью как товаром, на соответствующей бирже. По мнению журналиста, подобные высказывания сопоставимы по глупости и несуразности с перлами Кличко.
Напомним, что бывший боксер и мэр Киева Виталий Кличко широко прославился своими перлами, а его фраза "В будущее могут смотреть не только лишь все, мало кто может это делать" и вовсе стала мемом. Его брат Владимир Кличко также не отстает. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что назвав Украину "сексуально привлекательной".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
144
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 февраля 2019, 12:12
|
06 февраля 2019, 00:24
|
03 февраля 2019, 02:39
|
31 января 2019, 12:39
|
02 февраля 2019, 16:54
|
02 февраля 2019, 10:24
|
01 февраля 2019, 18:09