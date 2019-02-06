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"У братьев Кличко есть третий брат - Климкин": Шахназаров о перлах главы МИД Украины - видео

06 февраля 2019, 21:39  •  144 • Политика
После перлов главы МИД Украины Павла Климкина журналист Михаил Шахназаров предположил, украинский министр является родственником братьев Кличко, также отличающихся редким косноязычием. "У братьев Кличко есть третий брат - Климкин", - считает медиаэксперт.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на самом деле является третьим братом Кличко. Такую версию в шутку высказал журналист Михаил Шахназаров в эфире телепередачи "Кто против?".
Идея о родстве главы МИД Украины с украинскими братьями-боксерами возникла после слов Климкина о том, что логика России не для защиты России, а для того, чтобы пользоваться безопасностью как товаром, на соответствующей бирже. По мнению журналиста, подобные высказывания сопоставимы по глупости и несуразности с перлами Кличко.
"Почему братья Виталий и Владимир Кличко не сказали, что у них есть третий брат, которого зовут Павел Климкин?" - прокомментировал Шахназаров выказывание главы МИД Украины.
Напомним, что бывший боксер и мэр Киева Виталий Кличко широко прославился своими перлами, а его фраза "В будущее могут смотреть не только лишь все, мало кто может это делать" и вовсе стала мемом. Его брат Владимир Кличко также не отстает. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что назвав Украину "сексуально привлекательной".
А Климкин усиленно боксом занимался, или до сих пор не может поверить в то, что он глава МИДа такой великой державы как Украина?

"Кто против?" с @VRSoloviev @miheevpolitolog @imerel1 #Порошенко #Украина #США pic.twitter.com/sUFc4Czgnv
— Михаил Шахназаров (@Shakhnazaroff) 6 февраля 2019 г.

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