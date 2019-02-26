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"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившемуся долгами по зарплате - видео
26 февраля 2019, 09:39 • 279 • Политика
Во время своего визита в Червоноград Львовской области президент Украины Петр Порошенко откровенно нахамил украинцу, возмутившемуся долгами по зарплате в ГП "Львовуголь". "Ты такой шахтер, как я балерина", - отмахнулся Порошенко. Видео инцидента теперь обсуждается в Сети.
Оказывается, президент Украины Петр Порошенко не только на "неудобные" вопросы журналистов не желает отвечать. Не уважает Петр Алексеевич даже собственный электорат. На днях один из подобных казусов произошел с ним во время визита в Червоноград Львовской области.
Видео того, как общается украинский президент с работниками ГП "Львовуголь", появилось в Сети. На записи видно и слышно, как Порошенко откровенно нахамил украинцу, возмутившемуся долгами по зарплате.
"Ты такой шахтер, как я балерина", - заявил президент в ответ на "неудобный" вопрос после того, как анонсировал объяснение первого вице-премьера Степана Кубива по погашению задолженности перед шахтерами.
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