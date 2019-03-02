"Циркон" можно остановить только боевым лазером, которого у США еще нет – немецкий эксперт

Гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон", о которой рассказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 20 февраля, оказалась гораздо быстрее, чем думали западные эксперты. Как говорится в статье журналиста Гернота Крампера в немецком журнале Stern, у Запада нет сейчас оружия, способного остановить эту ракету, кроме лазерного, разработки которого в США до сих пор не привели к ощутимым результатам.

Скорость ракеты составляет 11 тысяч километров в час, отметил автор статьи. Проделав несложные подсчеты, он пришел к выводу о том, что для уничтожении Пентагона ракете будет достаточно пяти минут.

Удивление эксперта было вызвано тем, что ранее западные военные эксперты предполагали, что скорость российской ракеты не будет превышать шесть тысяч километров в час, поэтому при существующем уровне американских и натовских средств ПРО ее опасность представлялась для них контролируемой.

Однако российская ракета превзошла эти ожидания почти вдвое. По новым данным западных экспертов, скорость и дальность действия делают ее перехват невозможным.

"Эффективно противостоять "Циркону" могут лишь электронные системы ПВО, а также лазерное оружие", — заключает Крампер. Однако, как известно, текущие достижения США в лазерных военных технологиях не позволяют на это рассчитывать.

В марте 2018 года армия США продемонстрировала на полигоне Графенвер в Германии лазерную установку типа MEHEL, установленную на боевой машине "Страйкер". Ее мощность достигала 5 кВт, с ее помощью удалось вывести из строя беспилотный летательный аппарат. При этом американские военные признавали, что комплекс имеет существенные ограничения по дальности и высоте применения, делающие невозможным его использование против ракет.

По некоторым данным, первые оборонительные и наступательные боевые лазерные установки должны встать на вооружение армии США не ранее, чем в 2023-2025 годах. Однако, учитывая примеры с многократными переносами в США сроков принятия новейших видов вооружения, например "стелс-эсминец" USS Zumwalt, и эти даты представляются неокончательными.

Ранее контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров сообщил Царьграду, что ракеты "Циркон" могут стать ответом России на размещение установок США Mk41 в Румынии. По его словам, "Цирконы" способны уничтожить инфраструктуру управления ПРО США в Европе, если будут выпущены с российских кораблей в Западной Атлантике и на востоке Тихого океана.

При этом для ликвидации управляющих центров России понадобится не более 40 гиперзвуковых ракет "Циркон", в то время как гарантия поражения целей составляет 100%, добавил контр-адмирал.

Перед этим военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал Царьграду о том, что ни одна из систем ПРО и ПВО в мире не способна противостоять новейшей российской ракете "Циркон". Системы ПРО и ПВО, которые в настоящий момент находятся на вооружении США и НАТО, бессильны перед этой ракетой, подчеркнул эксперт.

Президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 20 февраля, что гиперзвуковая ракета "Циркон" иметь скорость девять махов, при этом дальность ее полета составляет более тысячи километров. Ракета вооружит перспективные и строящиеся надводные и подводные корабли России, подчеркнул президент.