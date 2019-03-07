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"Трепещите, бармалеи!": На борьбу с ИГ в Ираке Черногория выдвинула двух своих солдат
07 марта 2019, 01:39 • 31 • В мире
Президент Черногории Мило Джуканович сообщил о том, что к миссии НАТО в Ираке присоединяются и черногорские военнослужащие в составе двух человек. "Трепещите, бармалеи!" - отреагировала Сеть на такой "внушительный" контингент.
Черногория стала 29-м членом НАТО в 2017 году и время от времени принимает участие в различных миссиях альянса. К примеру, в конце декабря прошлого года в Латвию отправилось восемь черногорских военнослужащих.
В этом году решено было присоединиться и к миссии НАТО в Ираке.
"С удовольствием можем сказать, что выполняем все обязанности по участию в международных миссиях", - заявил президент Черногории Мило Джуканович после встречи, которая проходила в Брюсселе, с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
По словам Джукановича, на утверждение парламента уже направлен проект решения об участии в миссии в Ираке, где НАТО обучает местную армию. Численность черногорского контингента ожидается внушительной - сразу два черногорских военнослужащих.
В ответ Столтенберг, поблагодарив президента Черногории, отметил важность такого шага. По словам главы альянса, обучение местных военных помогает устранить все угрозы, которые исходят от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).
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