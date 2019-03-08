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08 марта 2019, 06:54  •  191 • В мире
Журналист Юлия Витязева прокомментировала видео инновационной компании Украины, на которой её сотрудники тестировали своё изобретение: "Трепещи, Путин! Рыдайте, Искандеры!". По полу офиса ездила дистанционно управляемая тележка...
Журналист Юлия Витязева опубликовала в своем микроблоге видео, которое выложили сотрудники украинской инновационной компании, которая, по идеи, должна разрабатывать летающие беспилотники.
Но как видно на кадрах, пока ресурсов хватило на создание только роботизированной тележки, по типу тех, которые дети собирают на кружках по робототехнике.
Журналист пошутила нал такими успехами: "Трепещи, Путин! Рыдайте, Искандеры!".
Трепещи, Путин! Рыдайте, Искандеры! Украинская инновационная компания, разрабатывающая летающие дроны, представила ... роботизированную тележку!
СУГС! pic.twitter.com/ELq3hJwUyW
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 7 марта 2019 г.

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