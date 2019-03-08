Журналист Юлия Витязева опубликовала в своем микроблоге видео, которое выложили сотрудники украинской инновационной компании, которая, по идеи, должна разрабатывать летающие беспилотники.

Но как видно на кадрах, пока ресурсов хватило на создание только роботизированной тележки, по типу тех, которые дети собирают на кружках по робототехнике.

Журналист пошутила нал такими успехами: "Трепещи, Путин! Рыдайте, Искандеры!".