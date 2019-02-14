"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за спасение пилотов, МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста

Российский посол в Кишинёве Олег Васнецов был вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ), где ему вручили ноту протеста в связи с задержкой встречи молдавской делегации с пилотами, спасенными при помощи России из афганского плена. "Мы требуем от Российской Федерации обеспечить немедленный доступ молдавской делегации к нашим гражданам", - заявил пресс-секретарь МИДЕИ.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Александра Ройтмана, в среду, 13 февраля, посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИДЕО. Здесь российскому дипломату вручили ноту протеста в связи с тем, что молдавская делегация не смогла встретиться с двумя молдавскими летчикам, которые были освобождены Россией из плена в Афганистане.

"Мы требуем от Российской Федерации обеспечить немедленный доступ молдавской делегации к нашим гражданам", - заявил Ройтман журналистам.

"Действия России противоречат нормам международного права", заявил, выражая позицию МИДЕА, пресс-секретарь. При этом ни слова не говорится о том, что молдавским гражданам пришлось три с половиной года находиться в афганском плену и только российской стороне удалось добиться их освобождения, пишет Утро.ру.

Спасенные молдавские летчики - Американцы бросили нас погибать. Мотай на вус. pic.twitter.com/w6jxnTCriQ — chnmchl (@chnmchl2) 13 февраля 2019 г.

Напомним, 11 февраля президент Молдавии Игорь Додон сообшил о том, что благодаря усилиям Москвы двое молдавских пилота освобождены из афганского плена в котором им довелось пробыть почти три с половиной года. В настоящее время летчики находятся в московской больнице, но вскоре смогут вернуться домой.

В плен они попали в конце ноября 2015 года. Оба мужчины работали по контракту на правительство США и помогали афганским силам безопасности. Одного из членов экипажа убили, его тело доставили в Молдавию в декабре 2015-го. Двое других оставались в плену, пишет "РИА Новости".