"Требования денег от России — просто тренд": В Совфеде прокомментировали заявление Эстонии о компенсации за "оккупации"

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление главы Минюста Эстонии Урмаса Рейнсалу, который вновь поднял вопрос о возмещении Россией ущерба за "советскую оккупацию". "Требования денег от России — просто тренд", - отметил он.

По слова Морозова, сколько есть так называемая новая Эстония, столько времени она пытается вести разговоры об оплате ущерба.

"Постоянно Россия что-то должна. Очень прискорбно, когда пытаются абсолютно конъюнктурные вопросы привязывать к нынешней современной истории и ещё за это требовать деньги", - отметил Морозов.

Он также добавил, что это своего рода тренд — то есть дань современным информационным войнам и русофобии. И посоветовал "не обращать на это внимания".