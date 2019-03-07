"Только ХАМАС несет ответственность за все события": Израильтяне прокомментировали свой ракетный удар по соседям

Бомбардировщики-истребители Израиля нанесли удар по нескольким военным целям на территории лагеря ХАМАС.

В южной части сектора Газа были выпущены ракеты в ответ на запуск горящих воздушных шаров.

В пресс-службе армии заявили, что они "серьезно воспринимают любые попытки нанести вред израильским гражданским лицам".

Также там категорично отметили, что только "ХАМАС несет ответственность за все события".

В среду вечером ПВО Израиля была приведена в действие после ракетного удара из сектора Газа. Накануне в регионе Эшколь сработали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле израильтян.