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"Только ХАМАС несет ответственность за все события": Израильтяне прокомментировали свой ракетный удар по соседям

07 марта 2019, 11:24  •  44 • В мире
Израиль выпустил ракеты по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров. Пресс-служба армии Израиля прокомментировала: "Только ХАМАС несет ответственность за все события".
Бомбардировщики-истребители Израиля нанесли удар по нескольким военным целям на территории лагеря ХАМАС.
В южной части сектора Газа были выпущены ракеты в ответ на запуск горящих воздушных шаров.
В пресс-службе армии заявили, что они "серьезно воспринимают любые попытки нанести вред израильским гражданским лицам".
Также там категорично отметили, что только "ХАМАС несет ответственность за все события".
В среду вечером ПВО Израиля была приведена в действие после ракетного удара из сектора Газа. Накануне в регионе Эшколь сработали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле израильтян.

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