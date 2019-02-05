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"Тимошенко приготовиться": Гаспарян о возбуждении на Украине уголовного дела против Медведчука

05 февраля 2019, 19:39  •  241 • Политика
Публицист Армен Гаспарян посоветовал экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко приготовиться к возбуждению уголовного дела, после того как в госизмене обвинили Виктора Медведчука.
Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, выступавшего в качестве посредника на переговорах между Киевом, Донецком и Луганском.
По версии Генпрокуратуры Украины, политик подозревается в государственной измене и "посягательстве на территориальную целостность" страны. При этом официальный представитель ведомства Лариса Сарган прямо указала на то, что поводом стало озвученное в конце января Медведчуком предложение о создании автономного округа Донбасс в составе Украины.
"В данном случае провозглашены призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения", - утверждает она.
На ситуацию отреагировал публицист Армен Гаспарян, посоветовавший готовиться к уголовному преследованию и лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
"Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Виктора Медведчука по статьям "Госизмена" и "Посягательство на территориальную целостность". Тимошенко приготовиться", - написал он в Twitter.
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Виктора Медведчука по статьям"Госизмена" и "Посягательство на территориальную целостность".

Тимошенко приготовиться
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 5 февраля 2019 г.

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