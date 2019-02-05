"Тимошенко приготовиться": Гаспарян о возбуждении на Украине уголовного дела против Медведчука

Публицист Армен Гаспарян посоветовал экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко приготовиться к возбуждению уголовного дела, после того как в госизмене обвинили Виктора Медведчука.

Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, выступавшего в качестве посредника на переговорах между Киевом, Донецком и Луганском.

По версии Генпрокуратуры Украины, политик подозревается в государственной измене и "посягательстве на территориальную целостность" страны. При этом официальный представитель ведомства Лариса Сарган прямо указала на то, что поводом стало озвученное в конце января Медведчуком предложение о создании автономного округа Донбасс в составе Украины.

"В данном случае провозглашены призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения", - утверждает она.

На ситуацию отреагировал публицист Армен Гаспарян, посоветовавший готовиться к уголовному преследованию и лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Виктора Медведчука по статьям "Госизмена" и "Посягательство на территориальную целостность". Тимошенко приготовиться", - написал он в Twitter.