|
"Теряем летчиков, конструкторов и сотрудников ВПК": На Украине пожаловались на "утечку" специалистов в Россию
09 февраля 2019, 08:09 • 137 • В мире
Отсутствие перспектив и плохое состояние экономики Украины заставляет многих квалифицированных специалистов покидать страну. Многие из них отправляются в Россию. "Теряем летчиков, конструкторов и сотрудников ВПК", - констатируют бывшие депутаты Верховной рады.
В России ждут украинских летчиков-испытателей, которых с удовольствием предоставляют гражданство и принимают на работу. В то же время, у себя на родине они не имеют никаких льгот. Об этом рассказал бывший депутат и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко.
По его словам, украинский парламент до сих пор даже звания "Заслуженный летчик Украины" не смог утвердить.
"Льготы по пенсиям полностью убрали. Средняя пенсия летчика-испытателя – 10 тысяч гривен (около 24,5 тысячи рублей - ред.). Это при том, что наши испытатели – авторы огромных мировых рекордов", - сказал Червоненко в эфире телеканала NewsOne Червоненко.
Об аналогичной тенденции, но уже в военно-промышленном секторе рассказал и экс-депутат Рады и бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов. Украина уже потеряла большое число работников ВПК, многие из уезжают и в Россию, и в другие страны бывшего СССР.
В прошлом Украина занимала на рынке вооружений четвертое место и обеспечивала рабочие места для двух-трех миллионов человек, среди которых были и квалифицированный персонал, и рабочие.
Напомним, еще осенью прошлого года глава МИД Украины Павел Климкин говорит о том, что ситуация с оттоком населения страны принимает "катастрофические масштабы". По его словам, в одной только Польше уже проживают почти полтора миллиона украинцев.
И такая тенденция сохраниться в обозримом будущем, считают эксперты. Изменить ситуация власти не смогут по трем причинам: дезорганизованность государственной машины, криминализация общества и деградация экономики.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
137
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 февраля 2019, 12:24
|
08 февраля 2019, 17:24
|
07 февраля 2019, 00:54
|
05 февраля 2019, 21:09
|
07 февраля 2019, 13:54
|
03 февраля 2019, 02:39
|
08 февраля 2019, 15:39