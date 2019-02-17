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"Теперь Третья мировая может начаться в любой момент": к чему приведёт размещение систем ПРО на Украине
17 февраля 2019, 17:39 • 228 • Политика
Полковник в отставке Юрий Кнутов в комментарии Царьграду объяснил, к чему приведёт размещение систем ПРО на Украине, которое обсуждается в настоящее время Еврокомиссией. "Теперь Третья мировая может начаться в любой момент", - уверен эксперт. И главным противником России в ней может стать Франция.
Размещение систем ПРО на Украине станет продолжением стремления НАТО к продвижению к российским границам, но в этом случае недружественный шаг будет очень серьезным, отметил в комментарии Царьграду Юрий Кнутов. Он уверен, что в этом случае в качестве противоракетных систем будет использовано вооружение двойного назначения, а следующим за ним шагом будет размещение у границ России ракет средней и меньшей дальности.
"Теперь, собственно, Третья мировая война может начаться в любой момент", - говорит директор музея ПВО. По его мнению, конфликт, начавшись в Европе, быстро распространится на весь земной шар.
Эти системы будут только называться ПВО, на самом деле это будут системы двойного назначения, способные не только поражать воздушные цели, уверен полковник в отставке.
Говоря о перспективе размещения ПРО в Европе, Юрий Кнутов провел параллель с Крымом. "Это подтверждает наши опасения по поводу того, во что бы превратился Крым, если бы полуостров не вошел добровольно состав в России. Это был бы непотопляемый авианосец НАТО, направленный против России", - считает собеседник Царьграда.
По его мнению, сегодня нужно быть благодарными крымчанам за решение вернуться в состав России, поскольку это сыграло важную роль в укреплении обороноспособности России.
Что касается возможных сценариев конфликта, который может начаться с украинской территории, где будут размещены европейские, а по факту американские ПРО, то основным противником России в этой войне полковник в отставке называет Францию.
В разговоре с Царьградом он напомнил, что на сегодня только Франция и Великобритания в Европе обладают ядерным арсеналом, а локомотивом антироссийской политики являются Франция и Германия. Причём именно Франция обладает наиболее продвинутыми вооружениями, а теперь работает над созданием гиперзвуковых ракет. Поэтому, говорит Кнутов, понятно, что Франция станет объектом превентивного или ответного удара России.
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