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"Теперь и Юлю хоронят": Британские СМИ заподозрили в подготовке "смерти" Скрипалей

04 марта 2019, 18:24  •  205 • Политика
Пользователи соцсетей обратили внимание на изменение риторики британских СМИ и заподозрили их в подготовке общественного мнения к "смерти" Скрипалей. "Теперь и Юлю хоронят", - комментируют в твиттере сообщение Русской службы BBC.
Русская служба BBC в годовщину инцидента в Солсбери рассказала о том, что "состояние Скрипалей ухудшилось", не приводя никаких данных о том, где спустя год находятся экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Пользователи твиттера обратили внимание на то, что если в феврале британская The Sundey Times писала об ухудшении состояния только Сергея Скрипаля, то теперь уже речь идет и о нём, и о его дочери.
Такое изменение риторики расценили как стремление британских СМИ подготовить мировую общественность к сообщении о "смерти" якобы отравленных "Новичком" граждан России.
При этом в Москве неоднократно пытались добиться от Лондона доказательств того, что Скрипали, ставшие частью британской политической интриги, живы.
Смотрите, теперь и Юлю хоронят
— худая панда (@glenn1660) March 4, 2019

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