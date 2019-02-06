"Теперь долго ему, горемыке, голодать": Цимбалюк разочаровал украинские СМИ прогнозом о развале России

Цимбалюк разочаровал украинские СМИ прогнозом о развале России - он заявил, что никакого развала в ближайшие годы точно не будет. А значит, следует просто ждать и крепиться... "Теперь долго ему, горемыке, голодать", - комментируют его слова уже в российском сегменте соцсетей.

Украинский журналист Роман Цимбалюк заявил в беседе с коллегами на Украине, что в обозримом будущем "не стоит ждать развала России". В то же время он призвал украинцев "активно меняться" и страну -"становиться сильнее самой", таким образом, Киев сможет противостоять агрессору".

Стоит напомнить, Цимбалюк - это тот самый украинский журналист, что живет в России и имеет возможность задавать чуть ли не любые вопросы в ходе встреч с российскими же политиками и чиновниками. В том числе провокацию он пытался устроить в ходе итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Впрочем, неудачно. А совсем недавно Цимбалюк заявил, что в Москве ему приходится чуть ли не голодать. Из-за санкций он якобы не может купить вкусные сыры. И как раз эта цитата сыграла шутку с Цимбалюком. Если украинской аудитории его слова о России могут казаться правдой, то в нашей стране журналиста открыто поднимают на смех.

"Украинский журналист Роман Цимбалюк считает, что в обозримом будущем Украине не стоит ждать развала России, - начались обсуждения цитаты в Сети. - Переживаю за Рому, который совсем недавно писал о том, что в Мордоре жрать нечего. Теперь долго ему, горемыке, голодать".

Шутку поддержали.

"Бедный Рома. Отожрет морду на русских харчах теперь. Никуда приглашать не станут. Ибо в двери не пролезет!"

"Может, ему с неньки харчи присылают? Аграрная сверхдержава ведь. Ну или на пути".

"Укроп Роман испугался своих слов о "голодоморе" в России..."

Украинский журналист Роман Цимбалюк считает, что в обозримом будущем Украине не стоит ждать развала России.

Переживаю за Рому, который совсем недавно писал о том, что в Мордоре жрать нечего. Теперь долго ему, горемыке, голодать. — Голос Мордора (@spacelordrock) 6 февраля 2019 г.

Слова Цимбалюка о России цитирует украинский "Обозреватель".