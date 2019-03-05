Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посол России Яковенко публично озвучил, что мешает раскрыть правду о деле Скрипа...
Два условия: Медведев объяснил Киеву, что надо сделать ради сохранения транзита ...
Какие сказки рассказывали оппозиционные блогеры (aftershock.news)
Украинские СМИ «разместили» в Азовском море, где «бычки еле-еле под воду спинные...
Главная / В мире

"Теория и практика "задних дворов" оскорбительна": Лавров отреагировал на заявление Болтона о доктрине Монро

05 марта 2019, 10:39  •  149 • В мире
Лавров прокомментировал заявление Болтона о Венесуэле: "Теория и практика "задних дворов" оскорбительна".
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон "оскорбил всю Латинскую Америку", заявив, что Вашингтон не боится следовать доктрине Монро в венесуэльском вопросе.
"После того, как в 1945 году была создана ООН, международное право регулируется уставом этой универсальной и самой легитимной организации. И теория и практика "задних дворов" оскорбительна, по большому счету. Поэтому я исхожу из того, что реагировать на это аррогантное заявление Болтона будут латиноамериканские страны", — заявил Лавров СМИ в Дохе.
Ранее Болтон заявил, что нынешняя администрация США рассматривает доктрину Монро, так как со времен Рейгана Штаты стремились к установлению демократии во всем Западном полушарии.
Доктрина Монро, представляющая собой декларацию принципов внешней политики США, издана 2 декабря 1823. По доктрине США безоговорочно играют господствующую роль в Западном полушарии.
Российский министр также напомнил, что накануне Вашингтон озвучивал угрозы в плане, что Венесуэла — это еще не конец истории, что за ней последуют Куба и Никарагуа.

Также американская сторона надеется создать широкую коалицию для смены власти в Венесуэле. Об этом журналистам заявил все тот же Болтон.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



149
Источник
Похожие новости
04 марта 2019, 18:24
"Война между Индией и Пакистаном искусственная": Эксперт оценил вероятность обострения конфликта
05 марта 2019, 10:39
"Собрано 100 кг снарядов с историей": Материал для "Ордена Иуды" Порошенко готов – остался дизайн
05 марта 2019, 00:54
"Носи усы, носи не... бойся": Русские пользователи ответили на индийский флешмоб в честь пленного лётчика
Загрузка...
05 марта 2019, 07:24
Китайские истребители будут тестировать на макете российского танка - Defence-blog
04 марта 2019, 21:39
Евросоюз в роли "третьего лишнего": Еврокомисия хочет получить долю контроля над "Северным потоком - 2"
04 марта 2019, 21:39
Ошибка работника железной дороги? В Чехии лоб в лоб столкнулись два поезда, есть раненые
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
05 марта 2019, 04:09
Украинистика поможет объединить Россию и Украину
05 марта 2019, 04:09
Два условия: Медведев объяснил Киеву, что надо сделать ради сохранения транзита газа ...
05 марта 2019, 00:54
США спрятали в Германии 20 ядерных бомб и думают, что об этом никто не знает - Washin...
05 марта 2019, 00:54
Прощай, родимый экипаж: «Ополченка» сбежала на Украину
05 марта 2019, 07:24
Украинские СМИ «разместили» в Азовском море, где «бычки еле-еле под воду спинные плав...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2019, 14:24
"Унизила хваленую военную мощь РФ и макнула мордой в газовые контракты" - украинский блогер о "перемоге" Киева
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
26 февраля 2019, 19:24
"Самое мерзкое не в том, как нагрубил Порошенко, а в том, что люди смеялись": Политолог об инциденте с горняками
02 марта 2019, 04:39
"Гладко было на бумаге": Польшу одёрнули за строительство канала у границы с Россией
05 марта 2019, 00:54
Прощай, родимый экипаж: «Ополченка» сбежала на Украину
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
03 марта 2019, 22:54
«Настоящий убийца»: в США удивлены автоматом спецназа РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.