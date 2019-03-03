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"Там, в Германии, осины есть?": Фото Горбачёва в колониальном шлеме обозлило пользователей соцсетей

03 марта 2019, 16:24  •  282 • Политика
Фотографии с дня рождения Михаила Горбачёва обозлили пользователей соцсетей. Они отмечают, что у экс-президента СССР вид человека, не понимающего, что происходит. И в то же время на нем очень символичный колониальный шлем. "Там, в Германии, осины есть?" - спрашивают участники дискуссии, напоминая о предательстве политика.
Михаила Горбачева сфотографировали на его 88-м дне рождения в колониальном шлеме. "Символичность зашкаливает — ведь он мечтал о том, чтобы СССР превратился в колонию", - пишут обозлённые пользователи соцсетей.
Участники дискуссии отмечают, что у Горбачёва на снимке, как и на многих фотографиях последних лет, лицо человека, не понимающего, что происходит. "Только доживи до суда!" - призывает в "Твиттере" Александр‏ @Nevskij70.
"В Германии, или где там он теперь живет, осины есть? Одна из них его давно заждалась", - намекает на предательство экс-президента СССШ Елена Сёмкина.
Горбачёв в колониальном шлеме на своём дне рождения. Символичность зашкаливает - ведь он мечтал о том, чтобы СССР превратился в колонию. pic.twitter.com/ys8Biunsw6
— Голос Мордора (@spacelordrock) March 2, 2019

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