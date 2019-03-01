"Так за попы щипать начнет": после выходок Порошенко в Сети гадают, что дальше в его предвыборной программе

Второй день подряд президент Украины оказывается в центре скандала с жителями своей страны. То шапку с женщины содрал, то теперь мужчину за нос ущипнул. После подобных выходок Порошенко в Сети гадают, что дальше в его предвыборной программе? "Так за попы щипать начнет", - предсказывают развитие событий интернет-пользователи.

Уже второй день подряд президент Украины Петр Порошенко оказывается в центре скандала из-за того, что на встрече с населением распускает руки. То с женщины шапку сорвал, то теперь мужчину за нос ущипнул и довольный пошел дальше.

Видео с последним инцидентом разместила у себя на странице в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая.

"Оно меня удивило еще больше, чем предыдущее, - комментирует поведение президента Высоцкая. - Свидетельствуя о том, что неуважение к людям со стороны президента является систематическим явлением".

"Ты без шапки? Тогда за нос ущипну": Порошенко и галантные манеры-2, иронизирует на своей странице в соцсети спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

После подобных выходок Порошенко в Сети гадают, что дальше в его предвыборной программе?

"Порошенко ущипнул мужчину за нос. До этого - сорвал с женщины шапку. Что дальше в предвыборной программе?" - интересуется у себя на странице в Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян.

"Так за попы щипать начнет", - предполагают интернет-пользователи в ответ.

"А до этого пять лет "последние" трусы с людей стягивал..." - напоминают другие.

К слову, именно Порошенко в Сети считают самым драчливым президентом Украины.

"А сколько телефонов из рук повыбивал, и не сосчитать! - напоминают в соцсети. - Ему надо уроки бокса брать, чтоб до выборов хотя бы пяток в нокаут отправить. В историю войдет как самый драчливый презик".

"Он дозаигрывается со своим "электоратом" - точно кто-нибудь не сдержится и засандалит в лобешник", - резюмируют в Сети.

«Ты без шапки? Тогда за нос ущипну»: Порошенко и галантные манеры-2 pic.twitter.com/rzXJL1aDXZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 марта 2019 г.