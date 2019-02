"Так Дональд выглядел бы, если бы был нормальным человеком": В Сети выложили "новую версию" Трампа

Один из пользователей Тwitter решил пошутить и обработал фотографию президента США Дональда Трампа в фотошопе. Выложенное изображение в социальную сеть произвело фурор, получив за два дня 60 тыс. лайков и 20 тыс. ретвитов.

"Полагаю, именно так Дональд выглядел бы, если бы был нормальным человеком", — подписал изображение владелец данного творчества.

Пользователей захватила сама идея данного твита, и они начали "обрабатывать" президента на свой вкус.

I wanted to see what would happen if I took the natural skin color from around his eyes and applied it to the rest of his face and took away the comb over and hair dye. So I guess this is what donald would look like if he was a normal man. pic.twitter.com/nnMTC1fNJc