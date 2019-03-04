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"Своего мы не упустим и не отдадим": Арктику назвали сферой интересов России

04 марта 2019, 02:09  •  74 • Политика
Как заявили в кабинете министров России, Арктика входит в сферу интересов Москвы, поэтому "своего мы не упустим и не отдадим".
Арктика сегодня входит в сферу интересов России, поэтому Москва своего не упустит. Об этом заявил заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, комментируя вопрос журналистов о стратегической ценности региона.
"Эта территория - сфера интересов России. Своего мы не упустим и не отдадим", - подчеркнул политик в эфире телеканала "Россия 1".
Напомним, ранее российский кабмин выделил более 868 миллионов рублей Росгидромету на проект "Трансарктика-2019". Речь идет о научном исследовании Арктического региона и модернизации системы гидрометеорологической безопасности морской деятельности в регионе.

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