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"США продавят Европу": Эксперт считает неизбежным появление в Европе американских ракет, направленных на Россию
10 февраля 2019, 19:54 • 59 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что после ликвидации ДРСМД считает появление в ЕС американских ракет, направленных на Россию, неизбежным. "США продавят Европу, и будет принято решение о развертывании ракет, а мы будем вынуждены отвечать", - отметил Коротченко.
Таким образом главный редактор журнала "Национальная оборона" прокомментировал недавнее интервью, данное главой Минобороны Чехии Любомиром Метнаром газете Právo. В нем политик не исключил вероятность того, что после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и последующей ликвидации этого соглашения в НАТО вновь могут зазвучать разговоры о размещении новых американских баз - в числе прочего ракетных военных баз - на европейском континенте.
В числе прочего, отметил тогда Метнар, такие базы могут появиться на территории и его собственной страны. Со своей стороны Коротченко также считает подобный сценарий развития событий вполне вероятным.
Собственно, полагает эксперт, выход из ДРСМД и нужен США для того, чтобы он мог быть использован как повод для размещения их ракет средней и малой дальности в Европе. Следует ожидать повторения ситуации 1983 года, только на новом витке технологического развития.
Обо всем этом сообщает РИА Новости.
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