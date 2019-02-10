"США продавят Европу": Эксперт считает неизбежным появление в Европе американских ракет, направленных на Россию

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что после ликвидации ДРСМД считает появление в ЕС американских ракет, направленных на Россию, неизбежным. "США продавят Европу, и будет принято решение о развертывании ракет, а мы будем вынуждены отвечать", - отметил Коротченко.

Таким образом главный редактор журнала "Национальная оборона" прокомментировал недавнее интервью, данное главой Минобороны Чехии Любомиром Метнаром газете Právo. В нем политик не исключил вероятность того, что после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и последующей ликвидации этого соглашения в НАТО вновь могут зазвучать разговоры о размещении новых американских баз - в числе прочего ракетных военных баз - на европейском континенте.

В числе прочего, отметил тогда Метнар, такие базы могут появиться на территории и его собственной страны. Со своей стороны Коротченко также считает подобный сценарий развития событий вполне вероятным.

Собственно, полагает эксперт, выход из ДРСМД и нужен США для того, чтобы он мог быть использован как повод для размещения их ракет средней и малой дальности в Европе. Следует ожидать повторения ситуации 1983 года, только на новом витке технологического развития.

"Я придерживаюсь пессимистических сценариев: США продавят Европу, и будет принято решение о развертывании ракет, а мы будем вынуждены отвечать. И это, к сожалению, будет новая геополитическая реальность", - сказал Игорь Коротченко.

Обо всем этом сообщает РИА Новости.